ООН потребовала прекратить расследование против сотрудников в Косово

Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая, передает РИА «Новости».

Сотрудник миссии ООН в Косово россиянин Михаил Краснощеков был избит в ходе операции косовоалбанского спецназа. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

В ООН заявили, что применение чрезмерной силы, продолжение уголовного преследования против членов миссии «является явным нарушением правовых рамок, включая резолюцию СБ 1244».

«Сотрудники миссии были также объявлены персонами нон-грата. Эти действия неприемлемы. Все продолжающееся уголовное преследование против двух сотрудников миссии должно быть немедленно прекращено», — говорится в сообщении.

Он также призвал власти Косово привлечь к ответственности соответствующих сотрудников полиции, замешанных в инциденте.