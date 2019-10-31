ООН потребовала прекратить расследование против сотрудников в Косово
Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая, передает РИА «Новости».
Сотрудник миссии ООН в Косово россиянин Михаил Краснощеков был избит в ходе операции косовоалбанского спецназа. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
В ООН заявили, что применение чрезмерной силы, продолжение уголовного преследования против членов миссии «является явным нарушением правовых рамок, включая резолюцию СБ 1244».
«Сотрудники миссии были также объявлены персонами нон-грата. Эти действия неприемлемы. Все продолжающееся уголовное преследование против двух сотрудников миссии должно быть немедленно прекращено», — говорится в сообщении.
Он также призвал власти Косово привлечь к ответственности соответствующих сотрудников полиции, замешанных в инциденте.