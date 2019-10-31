Джонсона обвинили в сокрытии информации о влиянии России на выборы

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Бывший генеральный прокурор Великобритании, глава парламентского комитета по разведке и безопасности Доминик Грив обвинил премьер-министра страны Бориса Джонсона в противодействии публикации доклада об угрозе вмешательства России в выборы, сообщает Guardian.

По заявлению Грива, парламентский комитет по разведке подготовил доклад, раскрывающий информацию об угрозе России в отношении британской демократии. Документ был отправлен на Даунинг-стрит 17 октября, однако разрешение на публикацию так и не было получено.

Грив выражает опасения, что материалы так и не будут опубликованы до предстоящих досрочных выборов.

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