Джонсона обвинили в сокрытии информации о влиянии России на выборы
Бывший генеральный прокурор Великобритании, глава парламентского комитета по разведке и безопасности Доминик Грив обвинил премьер-министра страны Бориса Джонсона в противодействии публикации доклада об угрозе вмешательства России в выборы, сообщает Guardian.
По заявлению Грива, парламентский комитет по разведке подготовил доклад, раскрывающий информацию об угрозе России в отношении британской демократии. Документ был отправлен на Даунинг-стрит 17 октября, однако разрешение на публикацию так и не было получено.
Грив выражает опасения, что материалы так и не будут опубликованы до предстоящих досрочных выборов.
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