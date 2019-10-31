Франция Рады потребует отставки генпрокурора Украины

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» решила выступить против генпрокура Украины Руслана Рябошапки и требовать его увольнения. Об этом рассказал депутат Рады от фракции Илья Кива, говорится на сайте партии.

По его словам, он и партия будут требовать отставки украинского генпрокурора, так как не доверяют ему.

«Мы будем добиваться и требовать его отставки», — сказал Кива.

Он отметил, что причиной для увольнения Рябошапки может быть его связь с экс-руководителем областной экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России)Сергея Стерненко. Депутат утверждает, что генпрокурор его «покрывал», когда 18 октября не смог пояснить в Раде, почему это дело вернули в СБУ и какие основания для изменения подследственности.

«Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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