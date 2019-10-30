У Зеленского подсчитали стоимость восстановления Донбасса

Первый заместитель главы Офиса украинского президента Сергей Трофимов рассказал в рамках инвестиционного форума в Мариуполе, сколько средств придется затратить для восстановления только подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщают украинские СМИ.

Он заявил, что для этих целей необходимы €372 млн.

Трофимов отметил, что для восстановления транспортной инфраструктуры потребуются €231 млн, кроме того, необходимо затратить средства для ремонта промышленных и жилых сооружений, которые были повреждены в результате вооруженного конфликта.

Представитель Офиса президента Украины добавил, что 6,8 тыс. объектов жилого фонда полностью разрушены или повреждены в Донецкой области.

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