Борисов рассказал о жестких переговорах России и Кубы

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что переговоры российской стороны и Кубы о сотрудничестве идут в жестком режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия сама взяла курс на такой характер переговоров.

«Мы взяли курс на достаточно жесткие, прагматичные условия», — уточнил Борисов.

Он добавил, что дипломаты боятся повторения ситуации, которая была в СССР, поэтому отношения стран выстраивают на взаимовыгодных условиях, но жестко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин получил предложение посетить Кубу

— Путин проведет переговоры с президентом Кубы Диас-Канелем 29 октября