Жена Петросяна четыре раза отказала Собчак в интервью

Жена Петросяна Брухунова заявила, что в России нет умных интервьюеров
bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что за последние годы четыре или пять раз получала приглашение на интервью Ксении Собчак.

Брухунова отметила, что не собирается принимать приглашение. Более того, она не хочет посещать интервью вообще.

«Я не вижу умных, грамотных, деликатных интервьюеров. А исповедоваться на всю страну не входит в мои планы», — заявила жена артиста.

В ноябре 2024-го Брухунова рассказала, от каких путешествий отказалась из-за СВО. Супруга артиста заявила, что выбирает страны, где не нужно прятать свое происхождение. По словам жены комика, она больше не возит деньги в «агрессивную Европу». Женщина заявила, что ездит туда, где любят и поддерживают Россию.

В ноябре 2025-го жена Петросяна сообщила, что столкнулась с большим количеством хейта из-за свитера с надписью «Порвем за Россию».

Брухунова отметила, что была рада хейту в свой адрес. Она объяснила, что из-за него вычислила своих недоброжелателей и смогла их заблокировать в соцсетях.

Ранее стали известны детали нового романа Елены Степаненко.
 
