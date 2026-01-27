Размер шрифта
В РПЦ осудили легализацию онлайн-казино в России

Кипшидзе: легализация онлайн-казино не сочетается с традиционными ценностями
RomanR/Shutterstock/FOTODOM

Легализация онлайн-казино в России не может сочетаться с традиционными ценностями, декларируемыми государством. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.

«Позиция Церкви и других традиционных общин выражена еще в 2006 году, когда Межрелигиозный совет призвал ограничить игорный бизнес, дав ему совершенно однозначную нравственную оценку. Разумеется, легальные казино и традиционные ценности никак друг с другом несочетаемы», — написал представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Кипшидзе добавил, что реальная проблема заключается в доступности нелегальных онлайн-казино. По его словам, в государстве, которое провозгласило целью своей политики защиту традиционных ценностей, подобные организации заслуживают единственно возможной судьбы.

27 января стало известно, что Минфин предложил легализовать в России онлайн-казино. По данным СМИ, если идею поддержат — это может приносить бюджету РФ 100 млрд руб. ежегодно. Букмекеры назвали инициативу позитивной, однако в Госдуме придерживаются другого мнения. Зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что легализация онлайн-казино может привести к разорению семей и личным трагедиям.

Ранее в России предупредили о всплеске лудомании из-за легализации онлайн-казино.
 
