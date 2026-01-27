В Подмосковье мужчина убил супругу и выпал из окна

112: в Сергиевом Посаде мужчина убил жену, изрезал другую женщину и выпал в окно

Житель Подмосковья жестоко расправился с женой и скончался сам. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. По данным Telegram-канала, в одной из квартир на 17-м этаже мужчина убил жену, после чего нанес травмы еще одной женщине, характер повреждений не уточняется.

В какой-то момент сам москвич выпал из окна, он умер на месте.

Известно, что в момент произошедшего в жилье находился ребенок, но он не пострадал.

Что стало причиной такого поведения мужчины, не уточняется. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве женщина и 13-летний ребенок пострадали во время нападения главы семьи. По версии следствия, мужчина минимум четыре раза ударил жену ножом, затем нанес сыну не менее восьми ранений. Несмотря на серьезные травмы, оба пострадавших выжили. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее мужчина изрезал незнакомца ножом в Якутии, перепутав его со своим обидчиком.