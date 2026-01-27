Размер шрифта
«Плакала несколько месяцев»: врач отрезала пациентке здоровый орган и скрыла это

В Екатеринбурге врач лишила пациентку шанса забеременеть, вырезав здоровый орган
Екатеринбурженка лишилась возможности забеременеть из-за ошибки врача, которую та скрыла от пациентки. Об этом пострадавшая, 42-летняя Елена Полунина, рассказала kp.ru.

Долгое время женщина хотела стать матерью во второй раз. Она и ее муж Руслан воспитывают 15-летнего сына, но несколько лет назад супруги поняли, что готовы к рождению второго ребенка. В 2022 году Елена забеременела, но беременность оказалась внематочной, из-за чего в ЦГКБ № 1 у нее удалили правую маточную трубу.

«Перед выпиской заведующая гинекологическим отделением сказала: «Продолжай пытаться забеременеть. У тебя одна маточная труба осталась целая, здоровая. Шанс, что все получится, равен 50%», — вспоминает Елена.

Лишь через год, готовясь к новой беременности, екатеринбурженка прошла обследование и узнала, что во время операции акушер-гинеколог также удалила вторую маточную трубу — от нее осталась культя.

«После операции врачи ничего мне об этом не сказали, в медицинской документации никакой информации не указали. Предполагаю, что врач перепутала трубы, испугалась и решила скрыть свою ошибку. Я плакала несколько месяцев, когда узнала об этом», — признается женщина.

Она обратилась к юристу Юлии Липинской, чтобы подать жалобы в областной Минздрав, прокуратуру, ТФОМС и Росздрав. Осенью 2025 года врачу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой утрату органом его функций), ей грозит до восьми лет лишения свободы. Также эксперты выявили нарушения в действиях ее коллег. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

«Мы уже добились отстранения врача от работы. Хочется, чтобы она понесла ответственность за свои действия. Меня лишили возможности забеременеть. За эти годы я сделала несколько ЭКО, но ничего не получается. До сих пор, если думаю об этом, на глазах наворачиваются слезы», — поделилась Елена.

Ранее женщине вырезали веко из-за врачей, перепутавших раковую опухоль с ячменем.
 
