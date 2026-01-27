Силы НАТО, находящиеся на территории на Украины в рамках так называемого «добровольческого альянса», понесли серьезные потери в Донбассе в начале 2026 года. Об этом пишет китайский портал Baijiahao.

Как отмечается в материале, представители НАТО потерпели сокрушительное поражение от ВС РФ после масштабного наступления на этом направлении. Как отмечается, были задействованы значительные силы и современное оружие, в том числе средства РЭБ.

В ходе наступления была практически полностью ликвидирована польская бригада, воевавшая в Донбассе, говорится в тексте. В связи с этим моральный дух европейских военнослужащих оказался под ударом, пишут авторы.

Иностранные военные стали «пушечным мясом» в международном конфликте, а финансовые вложения в Украину со стороны Евросоюза – потрачены в пустую, пишет Baijiahao.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ могут капитулировать до 15 мая, к этому времени ВС РФ способы взять под контроль Славянск и Краматорск. Он затруднился предугадать темпы продвижения российских военных, но подчеркнул, что «они контролируют ситуацию».

Ранее Арестович поинтересовался, готовы ли украинцы потерять мегаполисы в обмен на «кусок» ДНР.