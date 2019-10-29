Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

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Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Она высказалась о 40 членах конгресса США, которые хотят, чтобы батальон «Азов» был признан иностранной террористической организацией.

Как отмечается, Савченко сравнила конгрессменов США с парламентариями Госдумы.

Как известно, ранее российские депутаты приняли решение считать «Правый сектор» (организация запрещена в России) террористической организацией.

«Пускай они свои организации разбирают в России и в США, и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет», — отметила Савченко.

По ее словам, «Азов» является частью военных структур страны, а бойцы этого подразделения «не берут отпуска и идейно верят в победу Украины».

Савченко считает, что «не США решать», из чего состоят украинские Вооруженные силы.

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