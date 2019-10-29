Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Она высказалась о 40 членах конгресса США, которые хотят, чтобы батальон «Азов» был признан иностранной террористической организацией.
Как отмечается, Савченко сравнила конгрессменов США с парламентариями Госдумы.
Как известно, ранее российские депутаты приняли решение считать «Правый сектор» (организация запрещена в России) террористической организацией.
«Пускай они свои организации разбирают в России и в США, и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет», — отметила Савченко.
По ее словам, «Азов» является частью военных структур страны, а бойцы этого подразделения «не берут отпуска и идейно верят в победу Украины».
Савченко считает, что «не США решать», из чего состоят украинские Вооруженные силы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Азов» отреагировал на требование признать полк в США террористической организацией
— «Начинают осознавать»: почему США хотят признать «Азов» террористами