Политика

«Гонят по времени»: в Кремле высказались о спешке США с урегулированием по Украине

Песков: США как посредники торопятся урегулировать конфликт на Украине
Maxim Shemetov/Reuters

США торопятся урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля отметил «высокую динамику» переговорного процесса.

«Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять», — сказал Песков.

Он отметил, что подход американской стороны не совсем соотносится с российским: Москва с самого начала говорила о трудном и длительном пути к окончанию конфликта и выступает за решение территориального вопроса на основе формулы, выработанной на переговорах на Аляске.

«Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение», — заключил Песков.

Накануне в Объединенных Арабских Эмиратах завершился второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Обсуждения продолжались более трех часов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, американская сторона поднимала вопросы о возможных форматах утверждения параметров прекращения конфликта и необходимых для этого условиях безопасности. Телеканал Sky News выяснил, что переговоры были сосредоточены на нерешенных элементах соглашения, предложенного Вашингтоном.

Ранее Песков объяснил важность ночной встречи Путина и Уиткоффа.

