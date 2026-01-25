В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за морозов. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра на территории Санкт-Петербурга с 00 до 10.00 часов 26 января сохраняется действие «желтого» уровня погодной опасности из-за низкой температуры воздуха», — рассказали чиновники.

Власти попросили горожан соблюдать особую осторожность, так как местами в городе ожидается понижение температуры до -20 градусов.

До этого синоптики предупреждали о сильных морозах на большей части России. Как рассказал RT специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в ночь на 25 января в Оймяконском районе зафиксировали 50-градусные морозы.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что после сильных морозов в Москву придет кратковременное потепление.

