Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за морозов
Артем Пряхин/РИА Новости

Желтый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за морозов. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра на территории Санкт-Петербурга с 00 до 10.00 часов 26 января сохраняется действие «желтого» уровня погодной опасности из-за низкой температуры воздуха», — рассказали чиновники.

Власти попросили горожан соблюдать особую осторожность, так как местами в городе ожидается понижение температуры до -20 градусов.

До этого синоптики предупреждали о сильных морозах на большей части России. Как рассказал RT специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в ночь на 25 января в Оймяконском районе зафиксировали 50-градусные морозы.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что после сильных морозов в Москву придет кратковременное потепление.

Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале и марте.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704287_rnd_4",
    "video_id": "record::53a8b7b1-de01-434f-954e-ef01645231f1"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+