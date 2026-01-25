Словакия передаст ноту протеста послу РФ

Глава МИД Словакии Юрий Бланар осудил недавние атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру и заявил, что передаст ноту протеста российскому послу. Заявление министра опубликовано на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.

По словам Бланара, он связался с украинским послом Мирославом Кастрану, чтобы выразить соболезнования в связи с ситуацией.

Министр также добавил, что в январе Словакия поставила Украине в два раза больше аварийной электроэнергии, чем в предыдущем году.

Накануне пресс-служба Черниговского городского совета сообщила, что город Чернигов на севере Украины почти полностью остался без света. Также там рассказали, что в связи с блэкаутом объекты критической инфраструктуры в городе начали переводить на режим работы от альтернативных источников питания.

Утром 24 января агентство «РБК-Украина» написало, что сотни тысяч человек в Черниговской области столкнулись с отключением света. Блэкаут произошел из-за повреждения инфраструктурных объектов. На момент написания новости в регионе действовал режим воздушной тревоги.

Ранее в Киеве десятки тысяч домохозяйств остались без света.