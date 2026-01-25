Размер шрифта
«Встать с кровати не могла»: Загитова рассказала о серьезных травмах

Олимпийская чемпионка Загитова: травмы беспокоили, я встать с кровати не могла
Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года Алина Загитова объяснила, почему решила попробовать исполнить двойной аксель на тренировке. Ее слова приводит Sport24.

«Но, на самом деле, я просто решила спустя долгое время попробовать, потому что были травмы, травмы спины. Конечно, они меня безумно беспокоили в плане того, что я встать с кровати не могла. Но сейчас мы с врачами меня восстановили, можно так сказать, и я пытаюсь что-то прыгнуть. Ноги помнят», — поделилась фигуристка.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь стала ведущей этого шоу в новом сезоне.

Ранее Загитова намекнула на скорое материнство.

