В МИД рассказали о приглашении Трампа посетить Россию

Рябков: у Трампа есть приглашение посетить Россию

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Анкоридже получил приглашение посетить Россию. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Конечно, приглашение президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков добавил, что с тех пор практического развития предложение не получило. По его словам, позиция России по подобным вопросам «железная»: сперва — «содержательная сторона», а потом договоренность по месту проведения.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин и Трамп провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

