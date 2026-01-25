Копейкин вспомнил, как его спутали с Кологривым

Актер Слава Копейкин признался в беседе с kp.ru, что фанаты сериала «Слово пацана» путают его с Никитой Кологривым.

Копейкин вспомнил слова Кологривого о их внешнем сходстве. Артист признался, что фанаты проекта часто их путают.

«Мне не дают об этом забыть люди, которые иногда со мной фотографируются и говорят: «Спасибо, Никита». Я такой: «Пожалуйста, конечно». Мне кажется, ну хорошо, человек порадовался. Пусть не за меня, за другого человека, но порадовался», — поделился артист.

Слава Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер рассказывал, что все в окружении удивились его красному диплому ГИТИСа.

Копейкин объяснил, что всегда был «раздолбаем». По словам артиста, он почти никогда не ходил на пары и готовился очень плохо. Он назвал такой подход неправильным. По словам актера, еще в школе он понял, что может «заболтать» преподавателя, если хоть немного знает предмет.

Копейкин уточнил, что у него есть интерес к профессии. Несмотря на то, что он пропускал занятия, артист интересовался зарубежным театром, читал пьесы и узнавал о других театральных школах.

