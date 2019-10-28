Палата общин отвергла дату Джонсона для проведения внеочередных выборов

Палата общин парламента Великобритании отвергла предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении в стране внеочередных выборов 12 декабря. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что ранее Джонсон предлагал проведение внеочередных парламентских выборов 12 декабря.

Для объявления досрочных выборов необходимо было, чтобы за их реализацию было отдано 434 голоса, а именно две трети от общего депутатского состава палаты.

Уточняется, что в итоге инициативу Джонсона поддержали всего 299 парламентариев, а против высказались 70.

Также стало известно, что правительство внесет на рассмотрение Палате общин законопроект, который позволит назначить дату досрочных парламентских выборов простым большинством голосов членов палаты.

«Мы не можем позволить парламенту оставаться в парализованном состоянии», — сказал Джонсон.

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