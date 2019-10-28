Трамп назвал «новым президентом России» Зеленского
Президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, назвал его «новым президентом России». Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Американский лидер заявил, что его противники раздули из переговоров с Зеленским скандал, а также добавил, что переговоры с президентом Украины были«отличными».
Глава Белого дома подчеркнул, что в переговорах с украинской стороной не было никакого давления.
«Российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением», — добавил Трамп.
Американский журналист Дэниэл Дэйл, который обратил внимание на данную ошибку в Twitter, опубликовал видео с данным заявлением президента США.
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