Трамп назвал «новым президентом России» Зеленского

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Президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, назвал его «новым президентом России». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер заявил, что его противники раздули из переговоров с Зеленским скандал, а также добавил, что переговоры с президентом Украины были«отличными».

Глава Белого дома подчеркнул, что в переговорах с украинской стороной не было никакого давления.

«Российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением», — добавил Трамп.

Американский журналист Дэниэл Дэйл, который обратил внимание на данную ошибку в Twitter, опубликовал видео с данным заявлением президента США.

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