Российский дипломат объявлен «персоной нон-грата» в Болгарии

Власти Болгарии в понедельник объявили «персоной нон-грата» российского дипломата в рамках расследования дела о шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайте болгарской прокуратуры.

Как отмечается, подозреваемым в шпионаже является первый секретарь посольства России в Софии.

Предположительно, с сентября 2018 года дипломат собирал на территории страны секретные сведения, которые являются государственной тайной. Для этого он налаживал контакт с высокопоставленными чиновниками Болгарии, а в обмен на специальную информацию предлагал им деньги.

Также сообщается, что благодаря дипломатической неприкосновенности, уголовное преследование в отношении него было прекращено.

Имя подозреваемого в ведомстве не разглашается.