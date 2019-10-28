Болгария выслала российского дипломата по обвинению в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, которого обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что дело также было приостановлено, поскольку обвиняемый имеет дипломатический иммунитет.

Согласно некоторым данным, он с сентября 2018 года собирал «с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну».

Отмечается, что российский дипломат уже покинул Болгарию. Посольство России в Болгарии пока не прокомментировало данную информацию.