Теперь мир узнал, кто все время не давал минским договоренностям возможность осуществиться. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Facebook.

По ее словам, блокировкой работы занимался — «националистически ориентированные элементы».

Она вспомнила слова основателя добровольческого батальона «Азова» Андрея Билецкого, который пообещал ввести 10 тысяч бойцов в Донбасс после спора с главой страны Владимиром Зеленским.

Захарова подчеркнула, что все эти годы НАТО и ЕС винили Россию в приостановке выполнения минских договоренностей, однако российская сторона не виновата. Москва объясняла всем, что виноваты националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договорённостей», — заключила Захарова.

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