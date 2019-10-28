МИД России ответил на угрозу батальона «Азов» ввести бойцов в Донбасс

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Представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого, пригрозившего ввести в Донбасс тысячи бойцов, передает РИА «Новости».

Билецкий высказал угрозу в ходе спора с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда лидер страны потребовал не мешать разведению войск, а Билецкий обвинил того в намерении сдать огромную территорию.

Захарова отметила, что такие угрозы наглядно показывают, на ком лежит вина в невыполнении Минских договоренностей.

Она добавила, что теперь об этом узнал весь мир.

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