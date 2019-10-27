В Раде потребовали отменить закон о декоммунизации на Украине

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала отменить закон о декоммунизации в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

В партии также призвали реабилитировать всех осужденных по данному закону.

Там назвали закон «драконовским» и «несправедливым».

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