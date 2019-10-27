В КНДР назвали дату конца дружбы между Трампом и Ким Чен Ыном

Глава комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что конец дружбы между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном может наступить через несколько месяцев. Об этом он сказал kcna.

Чхоль считает, что США допустят ошибку, если проигнорируют крайний срок для переговоров с Северной Кореей по денуклеаризации. Если это произойдет, то «тесные личные отношения» лидеров завершатся.

Он также пожаловался, США не уделяют достаточного внимания к призывам северокорейской стороны касательно нового подхода в решении проблемы денуклеаризации.

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