В КНДР подозревают США в использовании дружбы Трампа и Ким Чен Ына

Американская сторона использует в своих целях дружбу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает kcna со ссылкой на главу комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоля.

По его мнению, американская сторона допускает серьезную ошибку. Он отметил, что враждебные действия США могли бы много раз привести к тому, что страна «сошла со своих рельсов и разбилась на части». Однако положение США спасают теплые взаимоотношения лидеров двух государств. Он предположил, что именно дружбой Трампа и Ким Чен Ына пользуются США.

Также Ким Ён Чхоль вспомнил пословицу и понадеялся, что она не воплотится в жизнь: «есть вечный враг, но нет вечного друга».

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