Зеленский сменил губернатора Луганской области
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского лидера.
«Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации», — говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский снял от должности главу региона Виталия Комарницкого.
Известно, что Сергей Гайдай ранее являлся главой Мукачевского района в Закарпатье.
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