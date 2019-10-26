Зеленский сменил губернатора Луганской области

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Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на фудкорте в Киеве, 10 октября... Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на фудкорте в Киеве, 10 октября...
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на фудкорте в Киеве, 10 октября...
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского лидера.

«Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский снял от должности главу региона Виталия Комарницкого.

Известно, что Сергей Гайдай ранее являлся главой Мукачевского района в Закарпатье.

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