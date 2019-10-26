В Раде выступили против компромисса по вопросу возвращения России в ПАСЕ

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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина согласна на диалог с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но отказывается от любого компромисса относительно возвращения России в организацию. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, возвращение России Украина считает неприемлемым.

«Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей», — сказал Разумков.

Также он отметил, что не ясная ситуация с полномочиями украинского государства в ПАСЕ.

«Я надеюсь, что это не станет прецедентом», — добавил Разумков.

Спикер Верховной Рады подчеркнул, что созданная в организации группа «Балтик плюс» (Украина, Латвия, Литва, Эстония, Грузия) не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы и намерена отстаивать «базовые ценности» ПАСЕ.

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