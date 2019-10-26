Сорос назвал самого квалифицированного кандидата на пост президента США

Финансист и миллиардер Джордж Сорос намекнул на то, кто является его фаворитом в гонке за президентское кресло в 2020 году. Об это он сказал The New York Times.

По его словам, сенатор США от Массачусетса Элизабет Уоррен является «наиболее квалифицированным» кандидатом на пост президента в 2020 году.

Сорос заявил, что поддерживает повышение налога на богатство, которое является одним из ключевых политических обещаний Уоррен.

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