Сорос назвал самого квалифицированного кандидата на пост президента США

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Джордж Сорос во время интервью в Нью-Йорке, 2009 год Джордж Сорос во время интервью в Нью-Йорке, 2009 год
Джордж Сорос во время интервью в Нью-Йорке, 2009 год
Shannon Stapleton/Reuters

Финансист и миллиардер Джордж Сорос намекнул на то, кто является его фаворитом в гонке за президентское кресло в 2020 году. Об это он сказал The New York Times.

По его словам, сенатор США от Массачусетса Элизабет Уоррен является «наиболее квалифицированным» кандидатом на пост президента в 2020 году.

Сорос заявил, что поддерживает повышение налога на богатство, которое является одним из ключевых политических обещаний Уоррен.

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