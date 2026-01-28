Россия и Индия находятся на «технической стадии» переговоров по Су-57

ОАК: переговоры с Индией находятся на «глубокой технической стадии» по Су-57

Переговоры Москвы и Нью-Дели по поставкам и производству в Индии истребителя Су-57 находятся на «глубокой технической стадии». Об этом на полях авиасалона Wings India заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, передает РИА Новости.

«Сегодня мы находимся на глубокой технической стадии переговоров по этому контракту [по Су-57]. Такого рода контракты, с учетом опыта, определяют траекторию нашего сотрудничества на несколько десятилетий вперед», — отметил он.

По словам главы ОАК, стороны обсуждают также производство Су-57 в Индии на тех мощностях, которые сейчас задействованы в производстве Су-30, с использованием индийской промышленности и индийских систем в самолете. Это является основной причиной длительной проработки контракта, который сейчас находится на продвинутой стадии технических консультаций, отметил Бадеха.

Кроме того, на Международной авиационной выставке Wings India, которая пройдет с 28 по 31 января, состоялась мировая премьера российских Ил-114-300 и импортозамещенного SJ-100.

До этого в Ростехе сообщили, что самолеты прибыли на выставку, пролетев в штатном режиме 10 стран.

