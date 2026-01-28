Россиянам назвали основания для получения кредитных каникул

В России существует несколько оснований для оформления кредитных каникул, которыми могут воспользоваться разные категории заемщиков. Об этом депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал RT.

По его словам, право на временную приостановку выплат по кредиту возникает не только при необходимости ухода за тяжелобольным близким родственником. Кредитные каникулы также предусмотрены в случае призыва заемщика на военную службу, получения инвалидности I группы или временной нетрудоспособности, если она длится более двух месяцев. Еще одним основанием является официальная регистрация гражданина в статусе безработного через службу занятости.

Кроме того, депутат пояснил, что воспользоваться кредитными каникулами может любой заемщик, у которого доходы за два месяца, предшествующих обращению, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущие 12 месяцев.

Панеш отметил, что механизм каникул одинаков для всех случаев: выплаты по кредиту приостанавливаются на срок до шести месяцев, проценты в этот период не начисляются, а срок действия договора автоматически продлевается. По его оценке, такая мера позволяет людям пережить сложный жизненный этап без риска ухудшить кредитную историю.

Ранее депутат Панеш предупреждал о рисках кредитных карт с длинным льготным периодом.