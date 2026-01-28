Размер шрифта
Швеция обсуждает размещение в стране ядерного оружия Британии и Франции

Кристерссон сообщил о переговорах Швеции с Британией и Францией о ядерном оружии
Великобритания и Франция ведут предварительные переговоры со Швецией о размещении на территории страны своих ядерных сил. Об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, передает газета The Telegraph.

«Сейчас мы ведем постоянные переговоры как с Францией, так и с Соединенным Королевством», — сказал он.

По словам премьера, после вступления в НАТО Швеция стала активнее участвовать во всех обсуждениях альянса, включая дискуссии вокруг ядерного оружия. Кристерссон подчеркнул, что демократические страны должны иметь доступ к ядерному оружию до тех пор, пока «опасные страны» обладают подобным.

Журналисты газеты также получили подтверждение факта переговоров от представителя премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

10 января член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что руководство Финляндии тайно рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия. Он отметил, что отношения между Россией и Финляндией сейчас находятся «на самом низком уровне за всю историю» и не улучшатся в ближайшее время.

Ранее Залужный назвал одной из гарантий безопасности размещение ядерного оружия на Украине.
 
