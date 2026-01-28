Юношу из Пермского края будут судить за сжигание цветов в Вечном огне

В Пермском крае будут судить юношу, который сжег цветы в Вечном огне

В Пермском крае 18-летнего молодого человека будут судить за осквернение Вечного огня. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 7 мая прошлого года у мемориального комплекса воинам Великой Отечественной войны в селе Карагай. По версии следствия, пьяный юноша попытался потушить Вечный огонь. Для этого он взял цветы с плиты мемориала и поместил их в пламя, после чего разбросал уже обгоревшие цветы вокруг — этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

Правоохранители установили личность злоумышленника, на момент совершения преступления он не был совершеннолетним. Молодой человек полностью признал свою вину. Уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ в его отношении направлено в суд для рассмотрения по существу.

