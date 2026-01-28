В Перми юноша оборудовал в квартире узел связи мошенников, у него нашли 500 сим-карт

В Перми задержан молодой человек, подозреваемый в организации узла связи для мошенников. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, 19-летний житель Ростовской области по указанию мошенников арендовал в Перми квартиру и установил там специальное оборудование. С его помощью совершались массовые звонки потенциальным жертвам в разных регионах страны.

В ходе обыска в съемном жилье были обнаружены три SIM-бокса, 542 сим-карты, антенны и маршрутизаторы. Подозреваемый рассказал, что по заданию работодателей часто менял квартиры, а оплату от них получал в криптовалюте. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Москве пенсионерка помогла поймать курьеров мошенников. Пожилая женщина не поверила звонку аферистов, обратилась в полицию. И передала приехавшим курьерам муляжи пачек денег.

Ранее екатеринбурженка отдала мошенникам 12 млн рублей в пакете.