В Госдуме заявили, что в переводе стрелок Часов Судного дня виноваты и США, и Россия

В том, что стрелки Часов Судного дня сдвинулись на 4 секунды вперед, виноваты и лидеры западных стран, и Россия, потому что она «назвала своих врагов партнерами», заявил в разговоре с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

«В безответственном переводе Часов Судного дня, ознаменовывающих закат человечества, нельзя винить конкретного человека или отдельно взятое государство. Ведь вина за опасную игру апокалиптичными стрелками лежит прежде всего на таких странах как Британия, США, Израиль, Германия, Франция, Канада и ряде других государств, в том числе и на сердобольной России. Которая позволила себе открыться и называть партнерами своих исконных врагов, давно затаивших реваншистские настроения и ненависть у своих политических элит, воспринявших нашу доброту за слабость», — сказал депутат.

По мнению Шеремета, искоренить ядерную угрозу можно лишь переговорами лидеров ядерных держав.

«Выходом из сложившейся ситуации может стать только один путь — встреча лидеров крупнейших ядерных держав и создание взамен дискредитирующих себя международных организаций, новых международных институтов, отвечающих за глобальную систему сдержек и противовесов, способных отвести стрелки Часов Судного дня назад», — заключил он.

Часы Судного дня – проект американской некоммерческой организации «Бюллетень ученых-атомщиков». Это символический циферблат, показывающий время до полуночи, когда может произойти ядерная война. Часы были созданы в 1947 году, а с 27 января положение стрелок сдвинулось ближе на 4 секунды ближе к апокалипсису. Текущее время – 23:58:35, является самым близким к полуночи за всю историю существования часов.

Ранее Трамп заявил, что в переговорах по Украине происходят «хорошие вещи».