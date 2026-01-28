Размер шрифта
Площадь пожара в цеху в Подмосковье превысила 3,7 тысячи «квадратов»

МЧС России: огнеборцы локализовали пожар в пластиково-литейном цеху в Духанино
Telegram-канал «Татьяна Витушева»

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание в пластиково-литейном цеху на территории агрокомплекса в подмосковной деревне Духанино. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Московской области в официальном канале в мессенджере Max.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 3 750 квадратных метров. На фоне возгорания в здании произошло обрушение кровли на площади 1 200 квадратных метров.

«На месте работают 47 специалистов и 16 единиц техники», — говорится в заявлении.

Пластиково-литейный цех на территории агрокомплекса в Духанино загорелся 28 января. Как рассказала глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева, в складском одноэтажном блочном помещении Т-образной формы наблюдалось сильное задымление.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Предварительно, пожар начался от печного отопления, которое рабочие использовали для обогрева. Никто из людей не пострадал.

Глава округа обратила внимание, что в районе места происшествия может распространиться едкий дым и резкий химический запах. В связи с этим Витушева призвала проживающих или находящихся неподалеку людей не выходить на улицу, а также плотно закрыть окна и двери в помещениях.

Ранее на пилораме во Владимирской области произошел пожар площадью более 1 500 «квадратов».
 
