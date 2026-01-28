Захарова сообщила о судьбе двух россиян из экипажа захваченного США танкера

Захарова: два российских моряка с «Маринеры» отпущены и находятся на пути домой

Двух россиян из состава задержанного экипажа танкера «Маринера» отпустили на свободу, они находятся на пути домой. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», — сказала Захарова.

О задержании судна M/V Bella 1 («Маринера») стало известно вечером 7 января. Танкер под российским флагом арестовали ВС США в Северной Атлантике за нарушение санкций. Американские власти утверждали, что танкер является частью теневого флота Венесуэлы, и заявляли о намерении выдвинуть членам экипажа уголовные обвинения. Отмечается, что до момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

9 января Захарова сообщила, что президент США Дональд Трамп в ответ на обращение РФ принял решение освободить двух российских граждан из состава экипажа танкера. Кроме них в состав команды «Маринеры» входили 28 человек, среди которых 17 граждан Украины, шестеро, в том числе капитан, грузины, а также трое индусов.

