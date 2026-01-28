Размер шрифта
Надзирательница получила срок за роман с двумя заключенными в тюрьме

В Великобритании сотрудницу тюрьмы осудили за связь за заключенными
В Великобритании вынесен приговор сотруднице тюрьмы, женщина завела роман с двумя заключенными и занималась контрабандой запрещенных веществ. Об этом сообщает BBC News.

Суд установил, что 23-летняя надзирательница Изабель Дейл вступила в отношения с двумя отбывавшими наказание мужчинами. Она помогала любовникам проносить в тюрьму запрещенные предметы и наркотики.

Еще одной осужденной по этому делу стала 27-летняя сотрудница того же учреждения Лилея Саллис, признанная виновной в пособничестве. Суд приговорил Дейл к тюремному заключению сроком на 3,5 года, ее подруге назначено наказание в 2,5 года лишения свободы. Одному из заключенных, участвовавших в инциденте, к основному сроку добавлено дополнительное наказание.

До этого в Австралии учительницу будут судить за изнасилование 12-летнего ученика. Женщина работала в одной из школ округа и неоднократно вступала в сексуальную связь с мальчиком. После связи с учеником у женщины родился ребенок.

Ранее в Великобритании 19-летнюю надзирательницу тюрьмы осудили за роман с заключенным.
 
