Переговоры о мире на Украине
Политика

Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР

Путин провел телефонный разговор с главой ЦАР Туадерой
Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы Путин поздравил Туадеру с победой на президентских выборах, состоявшихся 28 декабря 2025 года, и выразил пожелания мира, благополучия и процветания народу ЦАР. Глава республики, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за всестороннюю поддержку, оказываемую в целях укрепления суверенитета и безопасности страны.

Кроме того, в ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Лидеры подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных двусторонних отношений.

В конце декабря Путин заявил, что России удалось активизировать сотрудничество с Африкой на многих направлениях, в том числе в сфере обеспечения нацбезопасности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

Ранее посол оценил отношения России и ЦАР.
 
