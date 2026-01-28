Размер шрифта
Олег Майами спровоцировал слух о романе

Певец Олег Майами опубликовал фото с девушкой на отдыхе
miamioleg_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Олег Майами спровоцировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о новом романе.

Майами показал кадры на отдыхе с незнакомкой. В ролике артист и девушка, держа друг друга за руки, выходят из моря.

«Вы не поверите!» — подписал публикацию артист.

Поклонники заподозрили, что таким образом Майами намекает на свои новые отношения. Личность девушки неизвестна.

В ноябре 2024 года Майами спровоцировал слух о романе с певицей Ольгой Бузовой. На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой артисты поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. При этом позже знаменитости опровергли слухи о романе.

В августе 2025-го Олег Майами оказался в центре скандала. Во время одного из концертов артист в нецензурной форме обратился к пьяному мужчине, который буянил. Рэпер заявил, что на его выступлении «дети получают счастье», а затем послал матом незнакомца и призвал его уйти. После певец в соцсетях извинился за свое поведение.

Ранее стало известно, что сестра Гуфа выйдет замуж.
 
