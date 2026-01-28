Москвичам рассказали, когда снегопады в столице пойдут на убыль

Синоптик Позднякова: в пятницу, 30 января, снегопады в Москве пойдут на убыль

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT, что снегопады в Москве пойдут на убыль в пятницу, 30 января.

«Наиболее сложный день в плане снегопадов будет сегодня (28 января. — «Газета.Ru»). Также снегопад можно ожидать в ночь на четверг (29 января. — «Газета.Ru») <...> Уже в пятницу (30 января. — «Газета.Ru») местами небольшой снег. Такая же погода с небольшим снегом [ожидается] и в выходные дни», — поделилась Позднякова.

Она добавила, что в субботу, 31 января, и в воскресенье, 1 февраля, в Москве ожидается облачная, но прохладная погода. В субботу будет -10... -15°C, в воскресенье похолодает до -18... -23°C ночью. Днем температура составит -12... -17°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что зимой 2026 года выпадает огромное количество осадков. В начале февраля в Москве могут появиться сугробы, высота которых достигнет 70 сантиметров.

По его словам, согласно предварительным прогнозам, морозы в последний месяц зимы в центральной России будут умеренными и в рамках климатической нормы. Однако на юге страны будет аномальное тепло, а количество осадков окажется больше нормы на 30-50%.

