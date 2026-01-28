Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Армия

Российские войска ударили по складам дальнобойных дронов ВСУ

МО: ВС РФ ударили по складам с беспилотниками ВСУ и местам дислокации наемников
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158-ми районах. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что дежурные средства средствами противовоздушной обороны (ПВО) выявили и сбили 175 украинских беспилотников самолетного типа.

В Минобороны ранее сообщили, что над территорией России за ночь перехватили более 70 украинских дронов. Наибольшее количество воздушных целей — 24 — нейтрализовали в Краснодарском крае. В Крыму перехватили и уничтожили 23 беспилотника, над акваторией Черного моря — шесть, в Белгородской области — пять. Четыре летательных аппарата ликвидировали в Астраханской области, по три — над акваторией Азовского моря и в Курской области, по два — в Брянской и Воронежской областях. Единичные БПЛА сбили в Волгоградской, Ростовской и Тамбовской областях.

Утром 28 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки сбитых дронов ВСУ повредили четыре частных дома в Северском районе.

Ранее в Британии заявили об увеличении числа своих военных на Украине.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!