Российские войска ударили по складам дальнобойных дронов ВСУ

МО: ВС РФ ударили по складам с беспилотниками ВСУ и местам дислокации наемников

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158-ми районах. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что дежурные средства средствами противовоздушной обороны (ПВО) выявили и сбили 175 украинских беспилотников самолетного типа.

В Минобороны ранее сообщили, что над территорией России за ночь перехватили более 70 украинских дронов. Наибольшее количество воздушных целей — 24 — нейтрализовали в Краснодарском крае. В Крыму перехватили и уничтожили 23 беспилотника, над акваторией Черного моря — шесть, в Белгородской области — пять. Четыре летательных аппарата ликвидировали в Астраханской области, по три — над акваторией Азовского моря и в Курской области, по два — в Брянской и Воронежской областях. Единичные БПЛА сбили в Волгоградской, Ростовской и Тамбовской областях.

Утром 28 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки сбитых дронов ВСУ повредили четыре частных дома в Северском районе.

Ранее в Британии заявили об увеличении числа своих военных на Украине.