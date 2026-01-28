Зеленский рассказал о работе над соглашением с США по восстановлению Украины

Зеленский: в соглашении с США по восстановлению Украины нужны доработки

Украинский лидер Владимир Зеленский совместно с командой переговорщиков и представителями правительства определили вопросы по соглашению с США о постконфликтном восстановлении страны, которые необходимо проработать более детально. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам глава государства.

«Работа с американской стороной ведется активно, и с украинской стороны мы проявляем максимальную оперативность», — написал Зеленский.

Он выразил благодарность представителям президента США Дональда Трампа за конструктивную позицию на переговорах. Политик добавил, что сторонам надо как можно скорее добиться результата.

29 декабря прошлого года Трамп и Зеленский провели совместную пресс-конференцию по итогам двусторонней встречи. В ходе мероприятия американский лидер рассказал, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность участия РФ в постконфликтном восстановлении Украины. По словам хозяина Белого дома, Москва после урегулирования конфликта собирается оказать помощь Киеву. В частности, Путин допустил возможность поставок электроэнергии и иных товаров «по очень низким ценам», заявил Трамп.

