Спецоперация на Украине может завершиться к ноябрю 2027 года. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя соответствующее предположение премьера Словакии Роберта Фицо.

«Конфликт на Украине вполне мог бы завершиться и завтра, если бы Украина, а также некоторые западные страны, в основном Великобритания, Германия и Франция, этому не препятствовали. Может ли он завершиться к ноябрю 2027 года? Все может быть, но для этого нужна воля обеих сторон», — сказал Колесник.

При этом он подчеркнул, что пока воли со стороны Украины не наблюдается. Завершение конфликта будет означать для Киева «крах всего, во всяком случае, нынешнего режима». В то же время депутат допустил, что перспективы могут измениться в случае проведения выборов на Украины или смены курса в странах ЕС.

До этого премьер Словакии заявил, что боевые действия на Украине закончатся до 1 ноября 2027 года. Эту дату Фицо связал с графиком реализации решений Европейского совета в сфере энергетической безопасности. Согласно ему, с начала 2027 года в Евросоюзе вступит в силу полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а с 30 сентября 2027 года прекратятся поставки и трубопроводного газа РФ.

Ранее в Германии призвали к прямым переговорам c Россией.