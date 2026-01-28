Размер шрифта
Ярославца приговорили к колонии за сотрудничество с Киевом

ФСБ: суд дал 14 лет колонии жителю Ярославля за госизмену
Ярославский областной суд приговорил жителя региона к колонии по делу о государственной измене. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Суд установил, что 39-летний гражданин России Николай Харитонов через мессенджер Telegram связался с представителем спецслужб Украины и по его указанию собирал и передавал сведения о критически важных объектах инфраструктуры Ярославской области. Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статье о государственной измене.

В итоге подсудимого признали виновным в передаче информации украинской стороне и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначено дополнительное ограничение свободы сроком на один год.

В ФСБ уточнили, что вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

До этого Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего младшего сержанта Романа Воробьева к 17 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. Следствие установило, что уроженец Алтайского края в мае 2024 года самостоятельно вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и сообщил о намерении перейти на сторону противника.

Ранее обидевшийся на полицию житель Твери отделался штрафом за призывы к терроризму.
 
