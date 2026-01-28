Медведев призвал регионы предоставить меры поддержки участникам СВО через МФЦ

Большинство российских регионов уже ввели возможность предоставления мер поддержки участникам специальной военной операции через Многофункциональные центры (МФЦ), но еще в некоторых этого нужно будет добиться. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, на это счет есть специальное указание верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, «который уделяет этому большое внимание».

Чиновник также обратил внимание на то, что во время тяжелых времен, например, при тех, что были в Курской и Белгородской областях, сотрудники МФЦ пришли на помощь местным жителям, выступали как добровольцы.

По словам Медведева, было очень важно, чтобы люди «даже в условиях, когда пришла большая беда», могли так или иначе зарегистрировать некоторые юридические факты и добиться выплат от государства.

Медведев также заявил, что в новых регионах России до вхождения в ее состав ситуация с госуслугами была хуже, чем в советские годы.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что все меры поддержки участников СВО сохранятся после боевых действий.