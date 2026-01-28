Размер шрифта
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии

«Работа.ру»: больше всего в России зарабатывают работники сферы ЖКХ
На сегодняшний день одни из самых высоких зарплат в России фиксируются в сфере ЖКХ. Это связано с тем, что сантехники, электрики, сварщики и монтажники могут повышать стоимость своих услуг, не опасаясь при этом остаться без клиентов на фоне явного дефицита кадров в отрасли, пояснил в беседе с НСН замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

К причинам нехватки работников сферы ЖКХ эксперт отнес низкий престиж профессий, отметив, что молодежь скорее нацелена на работу в офисе или в IT. При этом из ЖКХ утекают кадры из числа трудовых мигрантов, отметил Ветерков.

«Влияет общий структурный дефицит кадров: в рабочих профессиях нехватка квалифицированных кадров. Сантехники, как электрики, сварщики, монтажники стали «узким горлышком» — заказов много, людей мало, и они могут поднимать цены без потери клиентов», — подчеркнул эксперт.

В пример он привел Москву, где заказ у сервисных компаний может стоить от 1,5-2 тыс. рублей за выезд без учета цен на материалы. Комплексный объем работ на 5-7 дней обходится в 15-30 тыс. рублей за объект. Так, опытный частный сантехник, который получает заказы напрямую от клиентов, за один срочный выезд с несколькими работами в столице может получить 15 тыс. рублей и больше, особенно если речь идет об аварийной ситуации, заключил специалист «Работа.ру».

Ранее сообщалось, что россияне начали массово отказываться от серых зарплат.
 
