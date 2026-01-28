В Госдуме ответили Польше на обвинения СССР в развязывании Второй мировой

Польша несет ответственность за то, что Вторая мировая война стала неизбежной, поскольку именно Варшава категорически отказалась от военного союза между СССР, Великобританией и Францией. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя слова президента Польши Кароля Навроцкого об ответственности СССР за Вторую мировую.

«Это развитие прежних, уже не раз высказанных в Польше идей о том, что за все плохое в мире отвечает Российская Федерация, Россия и русские. Эта идея, безусловно, является мейнстримом в польском обществе постсоветского периода, и она предполагает, что все хорошее, что связывало когда-либо Россию и Польшу, должно быть вычищено, забыто, об этом нельзя говорить», — подчеркнул парламентарий.

По словам Затулина, к примеру, в Польше сейчас нельзя говорить о том, что именно усилиями Советского союза страна получила «приращение на западе» за счет немецких земель и городов, которые всегда носили немецкие названия.

В Польше также нельзя говорить о том, что именно СССР, страдая от последствий Великой Отечественной войны в разрушенной европейской части Советского союза, все же помогал Варшаве «встать на ноги», напомнил депутат.

Зато в нынешней Польше можно рассказывать о якобы ответственности СССР за начало Второй мировой и, как следствие, за Холокост, указал собеседник.

«Идя по этому пути, мы точно также можем сказать, что Польша ответственна со своей стороны в том, что эта война стала неизбежной, потому что, как доказывают рассекреченные документы, именно она препятствовала, именно она категорически отказалась от того, чтобы предотвратить Вторую мировую войну в результате переговоров Советского союза с Францией и Англией. Именно Польша, напомню, заявила о том, что никакие советские войска не могут участвовать в обороне Польши», — подчеркнул Затулин, добавив, что Варшава ответственна за то, что не был заключен военный союз Москвы, Лондона и Парижа.

В этой связи, указал парламентарий, Польша своей антисоветской позицией «на самом деле является косвенным виновником того, что агрессору, Германии, не было оказано на этом этапе эффективного сопротивления».

То, что Советский союз 17 сентября 1939 года предпринял освободительный поход Красной армии в западную Украину, западную Белоруссию, было не только следствием пакта Молотова- Риббентропа, но и необходимостью, отметил Затулин. Когда Красная армия предприняла эти действия, Польши как государства уже не существовало, напомнил он. Польское правительство успело сбежать из Польши к этому времени.

«Поэтому обвинения Советскому союзу в том, что он ответственен за начало Второй мировой войны, не выдерживают критики. Советский союз вынужден был в этой ситуации предпринимать срочные меры для того, чтобы гарантировать свою безопасность и интересы», — заключил собеседник.

Кроме того, на территории западной Украины и западной Белоруссии никакого Холокоста не было, напомнил он. Холокост был на территории Польши, причем очень многие поляки в нем участвовали активным образом.

«Поляки коллаборационисты активно участвовали в преследовании евреев, развернутом немецкими оккупационными войсками и органами СС и полиции в Польше», — подчеркнул Затулин.

Навроцкий 27 января подтвердил, что нацистский концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме был освобожден советскими войсками, однако при этом исказил исторические факты, обвинив СССР в причастности к Холокосту.

Он вновь повторил давно озвучиваемую польскими властями версию о том, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста.

