На Камчатке зафиксировали новое землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

Отмечается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.

До этого сообщалось о землетрясении в Туве.

Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5.0, которое произошло во вторник, 27 января, в Тихом океане вблизи Северных Курил. По словам эксперта, эпицентр землетрясения находился в 239 км восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Данных об ощутимости специалисты не поступало, тревогу цунами также не объявляли.

Также специалисты Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) предупредили жителей Камчатки о 10-балльном землетрясении.

Ранее в Калифорнии за сутки произошло более 15 землетрясений.