В Иркутске мужчина взял в заложники жертву домашнего насилия и расправился с ней

Mash: в Иркутске мужчина взял в заложники женщину и расправился с ней
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутске мужчина взял в заложники жертву домашнего насилия и расправился с ней. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, злоумышленник несколько месяцев избивал супругу и издевался над семилетним сыном. Затем они получили убежище в благотворительном фонде, который помогает семьям участников СВО.

«Накануне вечером он напал на другую подопечную фонда (предварительно, подругу жены) возле остановки и увел в квартиру в Радужном. Переговоры с ним шли несколько часов, на месте дежурили экстренные службы и росгвардейцы», — говорится в посте.

Однако трагедии избежать не удалось. У женщины осталось двое детей, их передали бабушке.

Как пишет местный портал Weacom, руководство фонда выразило благодарность правоохранителям, отметив, что на месте было примерно 50 сотрудников силовых ведомств.

Преступник, как уточняется, сам вышел к силовикам после того, как расправился с женщиной. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.

Ранее правозащитники рассказали, как правильно сбежать от домашнего абьюзера.
 
